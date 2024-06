11 zdań, których inteligentne osoby nie używają

Zdaniem, które może nie zostać pozytywnie odebrane, jest również: "To nie moja wina". Jeżeli mamy coś na sumieniu - lepiej od razu się do tego przyznać. Świadczy to o dojrzałym podejściu do swoich obowiązków. Co więcej, odrzucenie odpowiedzialności za błąd powoduje, że otoczenie może domagać się wskazania winnego. A nie jest to komfortowa sytuacja.