Tyle dziś kosztuje miód prosto z pasieki. Jaki miód wybrać?

Każda rodzina pszczela licząca wiosną od 20 do 30 tysięcy pszczół (to jest od 2 do 3 kg) wysyła do pracy w pole dziennie około 15 tysięcy robotnic. Są one w stanie odwiedzić średnio 7 mln 200 tys. kwiatów - podają eksperci Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jedna pszczoła uzbiera nektar, który zamieni się w zaledwie 1/12 łyżeczki miodu.