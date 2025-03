Tylu pasażerów poleci z Radomia. Ambitne plany spaliły na panewce

Modernizacja lotniska w Radomiu kosztowała około 800 mln zł. Tuż po otwarciu portu w kwietniu 2023 r. tłumaczono, że lotnisko odciąży warszawskie Okęcie , które zbliża się do granic swojej przepustowości.

Wiele wskazuje na to, że nie inaczej będzie w 2025 r. Serwis rynek-lotniczy.pl policzył, że przepustowość samolotów , które pojawią się w Radomiu między marcem a październikiem to 90 tys. miejsc .

Oznacza to, że w tym czasie port nie będzie w stanie przyjąć więcej pasażerów. Może się za to okazać, że podróżnych będzie mniej, jeżeli samoloty nie będą latały wypełnione w 100 proc. Maszyny będą należały do jednego z trzech operatorów obecnych w Radomiu - Wizz Aira, Enter Aira i PLL LOT.