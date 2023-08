Tysiące postępowań egzekucyjnych. Polacy nie płacą abonamentu RTV

Postępowanie egzekucyjne to jednak ostateczność — "zaznacza Super Express". W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości kontroler w pierwszej kolejności wysyła upomnienie. Drugim krokiem jest wystawienie przez Pocztę Polską tytułu wykonawczego i skierowanie go do organu egzekucyjnego. Jest to miejscowy naczelnik urzędu skarbowego, z kolei należności pobierają specjalni poborcy skarbowi, którzy mają uprawnienia podobne do komorników.