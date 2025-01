Tysiące nielegalnych ciągników w Polsce. Rolnicy stracą maszyny?

Rolnicy, którzy nabyli ciągniki Belarus po 2016 roku, stoją przed groźbą utraty tych pojazdów. Jak informuje "Tygodnik Poradnik Rolniczy", problem wynika z braku europejskiej homologacji, co oznacza, że ciągniki nie spełniają norm emisji spalin wymaganych w Unii Europejskiej. Mimo tego były one rejestrowane przez starostwa powiatowe, co teraz może skutkować koniecznością wycofania maszyn z użytku.