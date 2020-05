Uber Eats będzie dostarczał jedzenie ze stacji BP. Na razie tylko w Krakowie

Sieć informuje, że z czasem chce wprowadzić dostawę we wszystkich miastach, w których działa Uber Eats.

Sieć nie wprowadziła minimalnej kwoty zakupów. Koszt dostawy waha się od 5,99 do 9,99 zł, w zależności odległości i długości trasy dostawy. Jej przedstawiciele podkreślają, że nawiązanie porozumienia z Uber Eats to chęć dotarcia do konsumentów mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.