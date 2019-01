Ubezpieczenie narciarskie. Bez niego możesz sporo stracić

Każdy, kto w te ferie planuje szusować na zaśnieżonych stokach, powinien zastanowić się nad wykupem ubezpieczenia dla narciarzy. Szczególnie ten, kto planuje w tym celu wyjazd zagraniczny. Inaczej może po urlopie zostać z rachunkiem nawet na 50 tysięcy euro.

Jak wynika z danych zebranych przez firmę ubezpieczeniową Mondial Assistance, najbardziej pechowy jest drugi dzień wyjazdu. To wtedy dochodzi do najpoważniejszych urazów – złamań, skręceń czy zwichnięć.

A ze złamaną nogą lub ręką ciężko od razu po urlopie wrócić do pracy. To oznacza więc nie tylko ból i cierpienie, ale również utratę pieniędzy. Przypomnijmy, że na zwolnieniu lekarskim przysługuje tylko 80 proc. wynagrodzenia.

- Niezbędny okazał się transport śmigłowcem do szpitala, hospitalizacja oraz transport medyczny do Polski w eskorcie lekarza i pielęgniarki . Całość poniesionych kosztów wyniosła ponad 81 tysięcy złotych – dodaje przedstawiciel ubezpieczyciela.

To ekstremalny przypadek, ale gdy do akcji musi wkroczyć helikopter, to niemal od razu rachunek wynosi 18 tysięcy złotych. W przeciwieństwie do polskich warunków, za granicą zazwyczaj trzeba za to zapłacić z własnej kieszeni. Do tego dochodzą koszty leczenia, opieka szpitalna lub ewentualna operacja.