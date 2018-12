1 z 11 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse narty Aleksandra Stanek 31 min. temu 1 z 11 Gdzie na narty? Oto najlepsze stoki w Polsce Gdzie na narty? Oto najlepsze stoki w Polsce PKL/mat. pras. Podziel się Zimowa stolica Polski nie ma najlepszej sławy wśród narciarzy. Przestarzała infrastruktura potrafi odstraszyć amatorów białego szaleństwa, a trasy nie należą do najłatwiejszych. W dodatku tegoroczna bezśnieżna zima spowodowała, że start sezonu mocno się opóźnił. Wciąż trasy są nieczynne. Z drugiej strony jednak Kasprowy Wierch, dzięki naturalnym warunkom potrafi najdłużej oferować odpowiednie warunki do narciarskich szusów. Dzięki wysokości góry, sięgającej 1987 m. n.p.m. sezon często trwa tu do połowy maja. Król polskich szczytów oferuje dwie trasy. Są to Gąsienicowa i Goryczkowa. Za jednodniowy Skipass zapłacimy 130 zł (99 zł ulgowy). Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne