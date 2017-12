Ukraińcy nie poszli do pracy. Pierwszy raz w historii 25 grudnia dniem wolnym

To przełomowy rok dla katolików na Ukrainie. Pierwszy raz 25 grudnia jest tam dniem wolnym od pracy. Ustawowy zapis wprowadzono w połowie listopada przez deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy.

Blisko 2 mln Ukraińców pracujących w Polsce ma 25 grudnia wolne. Tak jak wszyscy inni zatrudnieni. Dla tych, którzy dopiero w tym roku przyjechali do naszego kraju, była to nowość. W swojej ojczyźnie był to zawsze normalny dzień pracy.