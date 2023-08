Ukrainiec nie miał uprawnień. 3 tys. zł mandatu za niebezpieczną jazdę

Mniej mandatów, ale ich wartość przekroczyła miliard złotych

Jak pisaliśmy na początku 2023 roku, policjanci wystawili w 2022 r. o ok. 13,6 proc. mniej mandatów niż w roku poprzednim. Ich wartość była za to prawie dwukrotnie wyższa. To m.in. efekt zaostrzenia kar za łamanie przepisów drogowych. Ze wstępnych danych policji wynika, że na drogach było bezpieczniej, ale wciąż jest sporo do poprawy.