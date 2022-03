Mandaty wyższe, ale wypadków więcej. Policja: nie ma poprawy bezpieczeństwa

Posypały się naprawdę wysokie mandaty

Jak jednak informuje "Rzeczpospolita", nie widać poprawy bezpieczeństwa, wzrosła niestety liczba wypadków drogowych. "W 2022 r. (do końca lutego) było ich o 10 proc. więcej – 3707 (wzrost o 336) niż w tym samym czasie roku ubiegłego. Wzrosła też – do 395 – liczba zabitych. To o 27 więcej" - wskazuje gazeta.