Ukryli GPS w liście. Wyszła na jaw gigantyczna opieszałość poczty

Mieszkańcy podwarszawskiego Mysiadła miesiącami czekali na ważne listy, wysyłane do nich z sądów, od lekarzy czy z innych ważnych instytucji państwowych. Przesyłki dochodziły na miejscową pocztę, ale zamiast trafić do adresatów, zalegały na półkach.

Sprawą zajęli się reporterzy TVN Warszawa. Jak czytamy w portalu, mieszkańcy Mysiadła od dłuższego czasu nie dostawali ważnych listów. Ktoś przez to nie pojechał do sanatorium, ktoś nie dostał wezwania do sądu, a chore dziecko straciło prawo do darmowych przejazdów do szkoły.