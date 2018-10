Ulgi podatkowe i podwyżka dodatku na dzieci w Niemczech. "Kindergeld"

Dobra wiadomość dla rodziców wychowujących swoje pociechy lub pracujących w Niemczech. Od lipca 2019 planowana jest podwyżka dodatku na dzieci, tzw. Kindergeld.

Zasiłek ten wypłacany jest bez względu na obywatelstwo i wysokość dochodów rodziców. Świadczenie to obejmuje dzieci do osiemnastego roku życia, jednak prawo do zasiłku przedłuża się wraz z podjęciem przez nie dalszego kształcenia do maksymalnie dwudziestego piątego roku życia.