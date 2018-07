Ulubione lody pierwszych dam. Niepozorna kawiarnia w Helu ma bogatą historię

Na lody regularnie przychodziła tu Jolanta Kwaśniewska i Maria Kaczyńska. Bywali Gustaw Holoubek i Jan Frycz. "Jak pomyślę o tym, kto tu u mnie był i co mówił, to od razu mi się lepiej robi i mam na wszystko siłę" - mówi pani Krystyna, właścicielka kawiarni w Helu.

- Było po niej widać, jak bardzo się martwi o męża. Śledziłyśmy wszystkie wiadomości, co chwila docierało coś nowego - opowiada pani Krysia. - Myślę, że ona go bardzo kochała.

- Tego by się nie dało zorganizować - mówi pani Krystyna. - Panie prezydentowe - to co innego. One też wszędzie chodziły z ochroniarzami, ale ta ochrona była trochę bardziej dyskretna, można było sobie pozwolić na odrobinę luzu. I o to też w tych wizytach chodziło. O trochę luzu, normalności, domowej atmosfery.