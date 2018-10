Unilever przeprasza za reklamę. Chodzi o cholesterol

Dziś ukazało się ogłoszenie opłacone przez firmę Unilever Polska. Chodzi o reklamy margaryny Flora pro.activ. Firma przeprasza za wprowadzanie w błąd.



Flora to margaryna, której receptura powstała ponad 50 lat temu. Po raz pierwszy na rynku ukazała się w 1960 r. Jak czytamy na stronie producenta, miał być to tłuszcz do smarowania o wysokiej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Z tego powodu Flora najpierw była dostępna w aptekach.