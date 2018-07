UOKiK bierze pod lupę firmy z branży rolniczej. Przetwórcy mogli wykorzystywać polskich producentów

Towar sprzedany w listopadzie - zapłata dopiero w grudniu. Ceny ustalane na nieprecyzyjnych zasadach. Takie zastrzeżenia ma UOKiK w stosunku do producenta cukru Südzucker Polska. Urząd nie wyklucza nieprawidłowości także w innych sektorach rolnictwa. Potwierdzić to maja kontrole.

Urząd kwestionuje też terminy płatności. Rolnicy, którzy dostarczali produkt do 30 listopada, otrzymywali zapłatę do 10 grudnia. Niektórzy plantatorzy sprzedawali swoje produkty już we wrześniu, przez co musieli czekać zdecydowanie dłużej. Zgodnie z przepisami termin nie powinien przekraczać 60 dni.