UOKiK: kara dla firmy instalującej rewitalizatory wody

Firma Dannte, instalująca rewitalizatory wody, naruszała prawo klientów do odstąpienia od umowy - poinformował w czwartek UOKiK. Urząd nałożył karę w wysokości ponad 15 tys. zł.

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko firmie Dannte w październiku 2018 roku. Firma ta mailowo oraz telefonicznie przyjmowała zamówienia na urządzenie do filtrowania wody, a wcześniej sprzedawała produkt również na prezentacjach. Jednak przy zakupie rewitalizatora konsument otrzymywał do podpisu umowę o świadczenie usług rozbudowy instalacji wodnej, a w wypadku świadczenia usług obowiązują inne przepisy dotyczące odstąpienia od umowy niż przy zakupie towaru. Firma instalowała zakupione urządzenie w bardzo krótkim czasie, często nawet tego samego dnia. W umowie znajdowały się postanowienia wyłączające prawo do odstąpienia od niej po wykonaniu usługi.