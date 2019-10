UOKiK: rekompensaty dla klientów Nowej Telefonii

- Konsumenci, którzy składali skargi lub reklamacje na podszywanie się przez Nową Telefonię pod dotychczasowego ich operatora, otrzymają od firmy 60 zł rekompensaty i zwrot kar za wypowiedzenie umowy - napisał w komunikacie UOKiK.

Rekompensaty ma otrzymać każdy klient, który od 1 stycznia 2016 r. do 20 sierpnia 2019 r. złożył reklamację do firmy lub skargę np. do UOKiK czy rzecznika konsumentów.