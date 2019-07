UOKiK sprawdził zawartość karmy dla zwierząt. Brak wołowiny w puszce "wołowina" dla kotów

Polacy wydają na jedzenie dla zwierząt ponad 2 miliardy złotych rocznie. Co kupujemy? UOKiK odkrył nieprawidłowości w niemal co piątym produkcie.

W efekcie inspektorzy skierowali 11 informacji do organów nadzoru weterynaryjnego oraz 12 wniosków do sądów o ukaranie osób odpowiedzialnych za wprowadzenie karm do obrotu. 3 osoby zostały ukarane mandatami. To, co się znalazło w karmach, nie odpowiadało ich opisom.