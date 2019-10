Upadłość konsumencka również dla samozatrudnionych. Ważne zmiany

Samozatrudnieni będą mogli ogłosić upadłość konsumencką. Za kilka miesięcy wejdą w życie przepisy, które pozwolą zacząć życie z czystą kartą. A to nie jedyna zmiana.

W obecnym stanie prawnym ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez samozatrudnionego nie jest możliwe – mogą ogłosić upadłość na tych samych zasadach co spółki. Okazuje się jednak, że ze szczególnych przepisów chcą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą, więc ustawodawca postanowił im to umożliwić.

Co więcej, po zmianach sąd nie będzie już na wstępie badał przyczyn niewypłacalności. Do ogłoszenia upadłości wystarczy samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny, bo najczęściej oznacza to, że potrzebuje on pomocy w powrocie do normalnego życia. Przyczyna niewypłacalności będzie zbadana dopiero po ogłoszeniu upadłości. Wówczas zostanie podjęta decyzja, czy możliwa jest odmowa oddłużenia.