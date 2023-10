Urlop bez limitu i na wniosek? To możliwe nawet w Polsce, ale pod jednym warunkiem

Urlop bezpłatny to przerwa w wykonywaniu pracy. Podczas niej zawieszeniu ulegają obowiązki pracownika i pracodawcy. Nie jest on wliczany do stażu pracy. Za okres zwolnienia ze świadczenia pracy nie przysługuje pracownikowi wynagrodzenie i nie ma on prawa do pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.