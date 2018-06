Urlop bezpłatny pomoże zorganizować wakacje życia. Jak składać wniosek

Rzucić wszystko i jechać gdzieś zdecydowanie dalej niż w Bieszczady. Kto potrzebuje więcej niż 26 dni wolnego, może złożyć wniosek o urlop bezpłatny. Dzięki temu można wziąć długi urlop od życia, ale trzeba być na to przygotowanym finansowo, w jego czasie pracownik nie dostanie wynagrodzenia.

Urlop bezpłatny pozwoli na zorganizowanie bardzo długiego wyjazdu (PAP/BELGA, Fot: Patrick Lefevre)

W życiu wielu ludzi przychodzi moment, gdy po latach ciężkiej pracy chcą spakować się, jechać na drugi koniec świata i przeżyć przygodę życia. Można to zrobić, korzystając z przysługujących każdemu pracownikowi 26 dni urlopu (po doliczeniu weekendów wyjdzie blisko 40 dni wolnego) – to jednak trochę mało na przygodę życia. W lepszej sytuacji jest ten, kto w poprzednim roku chomikował dni wolne i tym samym powiększył dostępną pulę.

Jeśli to nadal mało, można rozważyć złożenie wniosku o urlop bezpłatny. Polega on na tym, że pracownik nadal jest formalnie zatrudniony, ale nie przysługuje mu wynagrodzenie.

Wniosek o urlop bezpłatny może złożyć wyłącznie pracownik. Firma nie może wyjść z inicjatywą "pozbycia się" pracownika na kilka miesięcy na przykład po to, by zaoszczędzić na wynagrodzeniach.

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego musi być złożony w formie pisemnej. Nie trzeba podawać powodu stojącego za taka prośbą. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w piśmie – lub rozmowie z przełożonym – wyjaśnić powody, dla których pracownik potrzebuje dodatkowych tygodni wolnego. Może to poruszyć jego wyobraźnię i wpłynąć na decyzję.

Urlop bezpłatny nawet na długie miesiące

Pracodawca nie musi się przychylić do wniosku i nie musi uzasadniać swojej decyzji. Odmowa nie podlega zaskarżeniu

Czas korzystania z urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy (ale przepisy obowiązujące w firmie mogą stanowić inaczej).

Przepisy nie przewidują maksymalnego okresu, na jaki urlop może być udzielony. Może trwać nawet kilka lat. Jeśli urlop jest udzielony na co najmniej 3 miesiące, strony mogą się umówić, że w szczególnych okolicznościach pracodawca będzie mógł wezwać pracownika z powrotem. Jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Ubezpieczenie w trakcie urlopu bezpłatnego

Skoro urlop bezpłatny to zawieszenie stosunku pracy, to korzystający z niego nie jest już dłużej objęty ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wynika to z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu.

Aby nie stracić możliwości korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej, pracownik we własnym zakresie opłacać składki.

Powrót do pracy po urlopie bezpłatnym

Nic nie trwa wiecznie. Po zakończeniu urlopu pracownik musi wrócić do pracy. Jeśli nie zjawi się w pracy, a wcześniej nie ustali z przełożonym nowy termin, ryzykuje zwolnienie bez wypowiedzenia. Jest to bowiem ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Pracodawca nie może odmówić przyjęcia pracownika po zakończeniu urlopu. Co więcej, powinien umożliwić mu powrót na wcześniej zajmowane stanowisko, a jeśli nie jest to możliwe, to na maksymalnie 3 miesiące może powierzyć mu wykonywanie innej pracy, która odpowiada jego kwalifikacjom.

Pracownik na takiej zmianie nie może stracić finansowo – zaoferowane tymczasowo stanowisko nie może powodować obniżenia dotychczasowego wynagrodzenia.

Urlop bezpłatny a "zwykły" urlop

Jeśli pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym przez cały rok kalendarzowy, nie przysługuje mu już urlop wypoczynkowy.

Jeśli natomiast wcześniej zdążył już wykorzystać jakąś część urlopu, pracodawca nie może kazać odpracowywać jej.