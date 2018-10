Urna pełna problemów. Producenci "pudeł na głosy" spodziewają się wyborczej klapy

Wytyczne PKW w sprawie parametrów nowych urn, które w najbliższych wyborach będą po raz pierwszy użyte na dużą skalę, to zdaniem producentów bubel. - Są trudne w transporcie, niszczą się i nie wytrzymają ciężaru głosów. Będą się rozpadać - mówią.

Dla lokali wyborczych do 750 wyborców, urna ma mieć 75 x 75 x 100 cm. Większe lokale muszą się uzbroić w urny o wymiarach 95 x 78 x x 120. Lokale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych muszą mieć urny niższe i szersze. 100 x88 x 100 cm. Są też urny rezerwowe - 65 x 45 x 45 cm. Z takich korzysta się m.in. w szpitalach, zakładach karnych czy domach pomocy społecznej.

Przepisy wyraźnie precyzują też inne parametry skrzynek na głosy obywateli. Urna ma mieć uchwyty meblowe, które umożliwią zamontowanie plomby, ma być wykonana z poliwęglanu o grubości 3 mm, uformowanego pod wpływem wysokiej temperatury („albo wygięty na zimno” - co dodano w późniejszej poprawce do ustawy). Przepisy precyzują też wymiary otworu wrzutowego, czy sposobu łączenia ścianek.

- Gdybym chciał się stosować tylko do tego, co jest zapisane w przepisach PKW, bez używania własnych patentów, to urna zaczęłaby po prostu pękać - mówi Piotr Krajewski, właściciel firmy Caro, produkującej urny wyborcze. - Urny są duże i mogą nie wytrzymać ciężaru głosów, które do nich wpadają. Wybory samorządowe są o tyle specyficzne, że do tych urn wpada sporo papieru. Mam wrażenie, że osoba, która pisała te parametry techniczne, w ogóle nie wzięła tego pod uwagę.