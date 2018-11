Urodziny w Piza Hut. Do końca listopada czekają promocje

Dokładnie 25 lat temu na wrocławskim rynku otwarto pierwszą w Polsce restaurację: Pizza Hut. Z tej okazji klienci mogą liczyć na promocje.

Od 9 do 30 listopada do każdej zamówionej pizzy z regularnej oferty, pizzę Pepperoni będzie można kupić tylko za złotówkę. Oferta jest dostępna nie tylko w restauracjach Pizza Hut, także w Pizza Hut Express oraz w opcji dostawy do klienta.