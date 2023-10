Skarbówka zaprasza na licytację. Zobacz, co można kupić

Biżuteria to standardowy przedmiot licytacji, jednak urzędy skarbowe również prowadzą sprzedaż mniej oczywistych ruchomości. Ostatnie postępowania dotyczyły m.in. maszyn dziewiarskich, tamponiarki (maszyna do druku tamponowego), skutera wodnego, zgrzewarki automatycznej, przecinarki plazmowej czy komputerowego analizatora diagnostycznego do pomiaru drgań maszyn wirujących.