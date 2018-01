Uszczelnienie 500+ nie do końca skuteczne. Wyłudzenia nadal na porządku dziennym

Wprowadzone przez rząd zmiany w zasadach przyznawania 500+ miały uniemożliwić wyłudzanie tego świadczenia przez osoby, którym nie przysługuje do niego prawo. Według wrocławskich urzędników wyłudzenia nadal się zdarzają, a oni nie są w stanie sprawdzić, czy wnioskodawcy nie oszukują, czy np. samotnie wychowują dziecko.

Jak pisze " Gazeta Wrocławska ", liczba świadczeń 500+, wypłacanych w stolicy Dolnego Śląska, zmniejszyła się w ostatnich miesiącach z 33 tysięcy do 32 tysięcy, ale 500 wniosków, składanych przez osoby samotne, nie zostało jeszcze rozpatrzonych.

Oznacza to, że po wejściu w życie nowych przepisów nie nastąpił duży spadek liczby rodzin, które pobierają 500+.

Zapytaliśmy o to odpowiadającego za program 500 Plus wiceministra rodziny i pracy Bartosza Marczuka, który jedynie odesłał nas do biura prasowego resortu. Na odpowiedź wciąż czekamy.