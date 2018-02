Uszkodzenie kabla energetycznego na budowie dużą część Warszawy. Metro, tramwaje i biura bez prądu

Uszkodzenie podziemnego kabla energetycznego w czasie prac budowlanych w okolicach Galerii Mokotów wywołało olbrzymią awarię prądu w Warszawie. Zasilanie odcięte było w niemal całym Mokotowie, przestało kursować metro.

Wirtualna Polska zwróciła się z pytaniem do Innogy, czy spółka będzie dążyć do ustalenia osób odpowiedzialnych za uszkodzenie kabla i do pociągnięcia ich do odpowiedzialności lub naprawienia szkód.