Uwaga, klienci PKO BP. Bank ostrzega

PKO BP przestrzega przed falą fałszywych e-maili, których autorzy podszywają się pod bank. Maile zawierają załącznik, otworzenie go kończy się instalacją złośliwego oprogramowania. A to wstęp do czegoś znacznie gorszego.



Oszuści wysyłają fałszywe maile (WP.PL, Fot: Bartosz Wawryszuk)

Wirus, który zagości na komputerach niezbyt czujnych użytkowników, przejmuje nasze dane do logowania w bankowości internetowej. W tej sprawie PKO BP wydało specjalny komunikat dla swoich klientów.

„Ostrzegamy przed fałszywymi mailami o temacie »Powiadomienie o zapłacie«” – czytamy na stronie banku. Nadawcy tej wiadomości zachęcają do uruchomienia załączonego pliku o nazwie „Szczegóły płatności -774364doc.r11”. Udaje on plik Word, a w rzeczywistości to wirus komputerowy.

W efekcie klient może zostać poproszony o podanie kodów z karty kodów jednorazowych, kodu SMS lub kodu z tokena. I nieświadomie zautoryzuje przelew z własnego rachunku.

Bank apeluje, aby nie ufać za bardzo w wiadomości od nieznanych nadawców, w których znajduje się prośba o podanie danych poufnych lub skorzystania z linku bądź załącznika. Logowanie do banku natomiast powinno odbywać się po wprowadzeniu ręcznie adresu www.

PKO BP przypomina także, że podczas logowania do serwisu (i bezpośrednio po zalogowaniu) nie wymaga podawania kodu z narzędzia autoryzacyjnego. Natomiast przed potwierdzeniem operacji w iPKO zaleca się przeczytanie uważnie treści sms-a i upewnić się, że chodzi o właściwą operację.

Ofiary feralnego e-maila bank prosi o kontakt pod numerem telefonu 800 302 302 lub +48 81 535 60 60 z zagranicy i komórek.