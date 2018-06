Uwaga na fałszywe maile o zwrocie podatku. Resort ostrzega: nie otwieraj

Ktoś podszywa się pod resort finansów i rozsyła maile ze złośliwym kodem - ostrzega ministerstwo.

"Po ostatnich obliczen aktywnosci fiskalnej ustalilismy, ze jestes uprawniony do otrzymania zwrotu podatku od 8995,10 zl. Prosze zlozyc wniosek o zwrot podatku i pozwalaja nam 3-5 dni w celu jego przetworzenia. Aby uzyskacdostep do zwrotu podatku, nalezy pobrac i wypelnic formularz zwrotu podatku dolaczone do tej wiadomosci e-mail" (pisownia oryginalna).