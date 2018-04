Uwaga na parkingowych naciągaczy. Polują pod największymi marketami

- Śpieszę się na lotnisko, nie mogę wziąć tego sprzętu, odsprzedam za połowę ceny - mówi łamaną polszczyzną jegomość na parkingu gigantycznego centrum handlowego na warszawskim Targówku. Za cel wybiera sobie głównie starszych klientów. Przed parkingowymi naciągaczami ostrzega czytelniczka Wirtualnej Polski.

"Do mojego taty podchodzi elegancko ubrany mężczyzna i mówi łamaną polszczyzną: - Czy mógłby mi pan pomóc? Tata spytał, o co chodzi. Mężczyzna oznajmił, że ma kłopot, jest Włochem i właśnie wraca z targów handlowych. Leci do Włoch, ma ze sobą drogi sprzęt, markową pilarkę l i agregat prądotwórczy. Niestety nie chcą mu na lotnisku tego przyjąć jako bagaż" - opisuje pani Anna (pisownia oryginalna).

Po krótkim wstępie, "Włoch" przeszedł do rzeczy. "Powiedział, że chętnie odda tacie ten sprzęt, prawie za darmo za symboliczną sumę. Mój tata nie należy do naiwniaków i od razu wiedział, o co chodzi. Powiedział że dobrze i spytał czy symboliczna złotówka wystarczy. Oszust zrobił wielkie oczy i powiedział, że nie. To tata na to, że w takim razie gotów jest dać całe 5 zł. ''Włoch'' na to, że sprzęt jest wart 900 euro, a on chce połowę. Mój ojciec się tylko uśmiechnął i skończył rozmowę" - przedstawia sytuację z parkingu czytelniczka.