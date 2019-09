Używane auta do 4 lat. Sprzedaż wzrośnie o 10 proc. "Są dużo tańsze od nowych"

Rynek samochodów używanych w Polsce wzrośnie o około 10 proc. w 2020 roku, przewiduje AAA Auto. W przeprowadzonej analizie wzięto pod uwagę dane podsumowujące ostatnie lata oraz bieżące informacje dotyczące liczby rejestracji nowych aut w Polsce, a także wchodzące w życie zaostrzone restrykcje Unii Europejskiej dotyczące emisji CO2 nowych aut.

Jak podaje europejska organizacja ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów), w sierpniu w Polsce zarejestrowano 48,1 tys. nowych aut. Rok wcześniej było 56,7 tys. rejestracji, co oznacza spadek aż o 15 proc.

Ponadto na początku 2020 roku w Unii Europejskiej wejdą w życie rygorystyczne przepisy określające limity emisji CO2 dla nowych samochodów, które będą mogły emitować maksymalnie 95 gramów CO2 na kilometr. Oznacza to, że producenci muszą dokonać zmian technicznych w silnikach, co wpłynie na wzrost cen nowych aut, poinformowano.

"Spodziewamy się wzrostu rynku samochodów używanych w 2020 roku, ponieważ podobne sytuacje obserwowaliśmy już wcześniej, gdy spadała sprzedaż nowych aut. W związku z tym, ostatnio sprzedaż naszej firmy wzrosła około 10 proc. Moim zdaniem zwiększy się grupa osób planujących zakup nowego auta, która weźmie pod uwagę samochody używane prawie nowe, czyli w wieku do czterech lat. Uważam, że to bardzo dobry wybór, ponieważ są one dużo tańsze niż nowe, często doskonale wyposażone" - powiedziała dyrektor generalna Aures Holdings Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.