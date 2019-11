Używasz tego probiotyku? GIF nakazał jego wycofanie

Z obrotu mają zniknąć dwie serie probiotyku Lakcid forte, w formie proszku do sporządzania zawiesiny doustnej oraz kapsułek twardych.



W konsekwencji z aptek wycofano proszek do sporządzania zawiesiny doustnej Lakcid forte, minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus o numerze serii: 01518 i dacie ważności do grudnia 2019 oraz kapsułki twarde Lakcid Forte o numerze serii 010319 i dacie ważności do sierpnia 2020.