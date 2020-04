WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

koronawirus + 3 wycieczkivoucherpieniądze 8 godzin temu Voucher czy rezygnacja. Dylemat klientów biur podróży Masz wykupioną majówkę w biurze podróży za 5 tys. zł? Wbrew pozorom to niezła informacja. Zamiast odwołanego wyjazdu i zwrotu gotówki, biura podróży mogą dać ci voucher nawet do 6 tys. zł. Polecisz później, ale już nie do trzygwiazdkowego, a pięciogwiazdkowego hotelu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Turyści, którzy wybiorą voucher, nie mają obowiązku wybrać wycieczki w cenie poprzedniego wyjazdu. (iStock.com, Fot: ET1972) Koronawirus pokrzyżował plany tysiącom turystów wyczekujących na wakacje. Hotele zamknięte na cztery spusty, loty i połączenia kolejowe są odwołane. W ubiegłym tygodniu kolejne biura podróży odwołały wycieczki do końca maja, w innych wyjazdy wstrzymane są do końca kwietnia. Branża turystyczna, której koronawirus zadał największy cios, przygotowuje się do zmiany tej sytuacji jeszcze w tym sezonie wakacyjnym. Specustawa z 1 kwietnia br. wprowadziła zupełną nowość dla turystyki zorganizowanej i klientów biur podróży, która ma ułatwić powrót do normalności i pomóc przetrwać turystyce. Mowa o voucherach, które w przeciwieństwie do zwrotu pieniędzy wydłużonego teraz o dodatkowe 180 dni, w praktyce przynoszą wymierną korzyść również turystom - w postaci dodatkowej gotówki. Voucher i jego plusy Według nowych regulacji biura podróży mają możliwość oferowania vouchera za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną czy nocleg. Specustawa mówi, że będzie on ważny rok, a jego wartość nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy. Biura podróży, którym zależy na utrzymaniu klientów, proponują nawet więcej niż zakłada specustawa. Niektóre przedłużają termin wykorzystania voucherów do 2 lat, inne gwarantują wartość bonu większą niż wpłacona kwota – od 105 do nawet 120 proc. W przypadku naszych 5 tys. zł będzie to więc od 5250 do 6 tys. zł do wydania w biurze. Na przykład biuro podróży Rainbow proponuje voucher na 110% wartości wpłaconych już pieniędzy i możliwość zakupu wyjazdu do 30 września 2021 roku. Inny organizator, Prima Holiday, do vouchera daje bonusy od 100 do 200 zł i dwa lata na wykorzystanie bonu. Jeśli do tego czasu nie skorzystamy z vouchera, możemy otrzymać pieniądze z powrotem. Biuro ETI oferuje voucher na 120% wartości, Coral dodaje do vouchera 10% rabatu. Co ważne, czas na wykorzystanie bonu liczony jest od daty wylotu, a nie informacji o odwołaniu wyjazdu. Jeżeli 5 kwietnia dowiadujemy się, że nasz wyjazd z 10 maja nie odbędzie się, możemy wykorzystać voucher do 10 maja 2021 roku. Wykorzystać, czyli zarezerwować nowy wyjazd, a podróż możemy odbyć jeszcze później, np. latem przyszłego roku. Turyści, którzy wybiorą voucher, nie mają obowiązku wybrać wycieczki w cenie poprzedniego wyjazdu. Dzisiaj, gdy każdą złotówkę oglądamy uważniej, możliwość opłacenia voucherem znacznie tańszego wyjazdu daje spory komfort. Znacznie bardziej optymistycznie i kusząco wygląda zmiana w drugą stronę – oferowane dzisiaj przez biura dodatkowe pieniądze w ramach vouchera pozwolą na zakup lepszej wycieczki, w hotelu z wyższym standardem czy lepszym pokojem. Dużym plusem jest także możliwość zmiany kierunku czy sposobu podróżowania – niektórzy turyści będą chcieli omijać lotniska i postawią na wyjazdy autem. - Voucher będzie można wykorzystać na dowolną wycieczkę z biurem podróży, którego bon posiadamy. Nawet jeśli początkowo wpłaciliśmy pieniądze na urlop na Wyspach Kanaryjskich latem, voucher będziemy mogli wykorzystać na wycieczkę egzotyczną czy na narty w ferie, w dowolnym hotelu i z dowolną opcją wyżywienia. Podobnie zadziała to w przypadku czasu zakupu – voucherem zapłacimy za większość ofert last minute, jak i w przedsprzedaży. – wyjaśnia Anna Podpora, kierownik ds. produktu z Wakacje.pl. Voucher a bankructwo biura Co jednak, gdy biuro podróży ogłosi upadłość? Nie tracimy pieniędzy, ponieważ voucher, tak jak wyjazdy, chroniony jest gwarancją ubezpieczeniową touroperatora. Jeśli będzie on niewypłacalny, klient otrzymuje pieniądze z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. - Zachęcam wszystkich do skorzystania z voucherów i nie odwoływania podróży. W ten sposób wesprzemy polską branżę turystyczną w tym trudnym czasie. To rozwiązanie jest również bezpieczne dla każdego turysty, bo vouchery gwarantowane są przez system zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności - potwierdza Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Sposób na przetrwanie biur podróży Wybór vouchera nie tylko pozwoli nam skorzystać z wpłaconych pieniędzy w pierwszym możliwym terminie, ale także będzie wsparciem dla biura. Vouchery funkcjonują już w restauracjach, salonach fryzjerskich czy kosmetycznych, gdzie możemy wykupić bon na usługi po zniesieniu obostrzeń. Wpłacone pieniądze pozwalają wielu miejscom przetrwać ciężki czas zamknięcia. - Voucher jest niezwykle prosty w realizacji, a pomoc jaką daje polskim przedsiębiorcom i ich pracownikom jest nieoceniona. Zadbajmy o branżę turystyczną teraz, a z pewnością odwdzięczy się ona turystom w przyszłości — mówi Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Pół roku na zwrot pieniędzy Jeśli nasz wyjazd czy pobyt w hotelu zaplanowany był np. na kwiecień i został odwołany, a nie zdecydujemy się na voucher, przysługuje nam zwrot pieniędzy. W normalnych okolicznościach wypłata środków następuje w ciągu 14 dni. Od 1 kwietnia ten czas został wydłużony o dodatkowe 180 dni. Obecnie, w najgorszym wypadku, otrzymamy więc pieniądze po 194 dniach od daty odwołania wycieczki lub rezygnacji. Dodatkowe pół roku na zwrot pieniędzy to zabezpieczenie branży turystycznej przed niewypłacalnością. Biura podróży w dużej mierze już zapłaciły za wiele usług, z których turyści dopiero mieli skorzystać – hotele, przeloty czy transfery. Dlatego zwrot pieniędzy klientom w ciągu 14 dni byłby dzisiaj dużym nadwyrężeniem dla całej branży, a tym samym postawiłby pod znakiem zapytania tysiące miejsc pracy i możliwość podróżowania w takiej formie w przyszłości. Minusem tego rozwiązania dla turystów jest zamrożenie środków na ok. pół roku. Jest jeszcze jeden ważny aspekt, o którym mało kto wie: zgodnie z nowymi przepisami umowa między klientem, a biurem podróży nie jest rozwiązana przed upływem 180 dni od dnia odwołania wycieczki lub rezygnacji. Oznacza to, że jeśli wyjazdy jednak będą możliwe, umowa dalej obowiązuje i w takiej sytuacji powinniśmy stawić się na lotnisku. Część turystów ucieszy się, że wyjazd dojdzie jednak do skutku, ale niektórzy będą woleli zostać w domu albo wyjechać w inne miejsce, bo początkowo wybrany kierunek w świetle pandemii będzie wydawał się mniej bezpieczny czy atrakcyjny. #WybierzVoucher - Codziennie rozmawiamy z dziesiątkami Polaków, których urlop stanął pod znakiem zapytania i szukają dla siebie najkorzystniejszej opcji. Takiej, która z jednej strony zabezpieczy ich pieniądze, a z drugiej da nadzieję na rodzinny wyjazd.Voucher wydaje się być złotym środkiem dla obecnej sytuacji i dla każdej ze stron, czyli turystów i biur podróży –dodaje Anna Podpora z Wakacje.pl. Do zakupu voucherów zachęca nowa akcja Polska Organizacja Turystyki promowana hashtagami #WybierzVoucher i #ZmienTerminNieOdwoluj. Kampania ma uświadomić, że zarówno biura podróży, jak i hotelarze, właściciele pensjonatów czy agroturystyki, a także przewodnicy z dnia na dzień stracili źródło utrzymania. Od naszej decyzji i wsparcia może zależeć, czy będziemy mieli dokąd i z kim wyjechać, gdy pandemia się skończy. Autor: Iwona Kołczańska