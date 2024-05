W czerwcu nie opłaca się przechodzić na emeryturę. Wyjaśniamy dlaczego

Zaplanowana na czerwiec prognoza waloryzacji kapitału skutkować będzie zwiększeniem wartości składek na kontach przyszłych emerytów, które zgromadzone były do 31 grudnia poprzedniego roku. Choć waloryzacja zostanie dopisana do kont w czerwcu, dotyczyć będzie wyłącznie osób, które jeszcze nie pobierają świadczeń emerytalnych. To oznacza, że najkorzystniejszy moment na przejście na emeryturę to lipiec.