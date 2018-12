W Eurojackpot główna nagroda nie padła. Ale trzem osobom w Polsce i tak się poszczęściło

Ponad 20 tys. Polaków wygrało pieniądze w ostatnim losowanie Eurojackpot. 18,5 tys. zgarnęło najniższą możliwą kwotę - 33,1 zł. Były też jednak dużo większe wygrane.

Loteria Eurojackpot, która już na dobre rozgościła się w Polsce, przynosi kolejne duże wygrane nad Wisłą. W ostatnim losowaniu nie przybyło co prawda milionerów, ale trzy osoby i tak nie mają co narzekać - wygrały blisko 200 tys. zł. Wystarczyła do tego wygrana IV stopnia, czyli 4 główne liczby i dwie dodatkowe.