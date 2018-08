Nieodebrane miliony, dwie szóstki jednego gracza, najczęściej padające liczby. Tego o Lotto nie wiedziałeś

W historii Lotto tylko dwóch wygranych nigdy nie odebrało głównej nagrody. Tylko raz w 60-letniej historii losowań „szóstkę” trafiła dwa razy ta sama osoba. Choć wszystkie kule mają jednakową szansę losowaniu, to są liczby, które padają najczęściej. Tego z pewnością o Lotto nie wiedziałeś.

Od 1 stycznia 1957 roku do dziś było już 6135 losowań Lotto (wcześniej jako Toto-Lotek i Duży Lotek). Choć matematyczne szanse na trafienie każdej kuli są identycznie, to jednak istnieją numery, które padały najczęściej. I tak 17 (z 49 w puli) w tym okresie padły w 13 proc. losowań.

„34” padło w 818 losowaniach. „17” padła z kolei w 802 losowaniach. Podium zamyka 21, które padło w 799 losowaniach. Wśród pięciu najpopularniejszych numerów znalazły się jeszcze 6 i 4. Z kolei najrzadziej padającą liczbą jest 48, która była w zaledwie 11 proc. losowań (dokładnie w 676). To oznacza, że była trafiana prawie 142 razy rzadziej niż najpopularniejsza. Równie rzadko padają liczby 43, 12, 47, 49. To oficjalne statystyki, którymi dysponuje Lotto.

Z badań Totalizatora Sportowego wynika, że co drugi Polak grywa w Lotto . Wygrać udaje się niewielu, bo prawdopodobieństwo trafienia szczęśliwej "szóstki" wynosi 1:13 983 816. Oznacza to, że szanse na zostanie milionerem , dzięki skreśleniu kilku liczb, są niewielkie.

A jednak ponad 20 lat temu jednego dnia trafiło ją równocześnie aż 80 osób. Każda z wygranych miąła wynosić poniżej 7 tys. zł, czyli 70 mln "starych" złotych. Główna wygrana wynosiła wtedy dokładnie miliard starych złotych. Wylosowano wówczas liczby to: 11, 16, 23, 30, 35 i 41. Od 1994 roku taka sytuacja już nie miała miejsca. Ryszard Rembiszewski, były prowadzący losowania, w rozmowie z mediami kilka lat temu wspominał, że wygrani z tamtego dnia często się do niego zgłaszali. Głównie tylko po to, by wyrzucić z siebie nieco frustracji.