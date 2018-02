W KFC zabrakło kurczaków. Nietypowa reakcja firmy

KFC w Wielkiej Brytanii ma poważny problem. W związku ze zmianą dostawcy w firmie zapanował chaos, a wiele restauracji było w mijającym tygodniu zamkniętych. Firma zareagowała wykupując nietypowe ogłoszenie.

Natomiast w wielu otwartych brakowało kurczaków. To efekt zmiany dostawy kurczaków i chaosu, który zapanował w magazynach firmy.

"Ogromne przeprosiny dla naszych klientów, szczególnie tych, którzy przyjechali do jednej z naszych restauracji i przekonali się, że jest zamknięta. Bezgraniczne podziękowania dla teamu KFC i naszych franczyzobiorców za wykańczającą pracę nad poprawą sytuacji. To był beznadziejny tydzień, ale robimy postępy i każdego dnia do naszych restauracji trafia więcej kurczaków. Dziękujemy za wyrozumiałość" - czytamy w ogłoszeniu. Zilustrowane jest pustym kubełkiem, na którym jednak w znaczący sposób zmieniono kolejność liter.