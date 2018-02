W KFC zabrakło kurczaków. Zamknięto 800 z 900 restauracji

Gorzkie rozczarowanie musieli przeżyć mieszkający na Wyspach Brytyjskich miłośnicy smażonego kurczaka. Ze względu na problemy z dostawą mięsa sieć KFC zamknęła 800 z 900 swoich restauracji.

"Przykro nam, ale jesteśmy zamknięci" – informacje o takiej treści na drzwiach odnajdywali Brytyjczycy, którzy w weekend chcieli zjeść kurczaka smażonego zgodnie z tajną recepturą pułkownika Sandersa. Pierwsze decyzje o zamknięciu lokali zapadły w piątek 16 lutego, jednak do poniedziałkowego południa nie pracowało już 800 z 900 placówek KFC w Wielkiej Brytanii.

Problem okazał się prozaiczny. Był nim brak… kurczaków. Już informacje o zamknięciu poszczególnych restauracji mówiły, że za decyzją stoją przestoje w dostawach świeżego mięsa, jednak skala zjawiska zmusiła sieć do zajęcia oficjalnego stanowiska. To poznaliśmy w poniedziałek. Wraz z nim dowiedzieliśmy, co wywołało biznesowy armagedon.