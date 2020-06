W niepewnych czasach Polacy wybrali wakacje na wsi. Połowa ofert agroturystycznych już się rozeszła

Wprawdzie już lada moment możliwe staną się wakacyjne wyjazdy za granicę , ale Polacy zawczasu zainteresowali się krajową ofertą turystyczną. A jako że ten rok zupełnie przebudował oczekiwania Polaków wobec miejsc, w których chcą odpoczywać – a więc już nie duży hotel, a coś mniejszego, to tryumfy świeci krajowa agroturystyka. Na wakacje ok. 60 proc. rezerwacji turystycznych jest już zajętych - mówi prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" Wiesław Czerniec, cytowany przez PAP.

- Dużo ludzi pyta o samodzielne domki lub obiekty z osobnym wejściem czy miejscem do gotowania i koniecznie osobną łazienką. Przemodelowany został też cały rynek usług pod wpływem obecnej sytuacji, czyli np. już nie ma wspólnych posiłków z gospodarzami czy innymi gośćmi - wyjaśnił.

Z obserwacji Federacji wynika, że zmienia się powoli postrzeganie obiektów agroturystycznych. Do niedawna klienci traktowali je głównie jako bazę noclegową do wypadów na zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych, dziś turyści pytają o trasy rowerowe w najbliższej okolicy oraz o atrakcje w samym gospodarstwie, np. możliwość wypożyczenia kajaków czy obecność zwierząt, z którymi mogą się bawić dzieci.

Jednym z powodów popularności agroturystyki jest niechęć klientów do przebywania w dużych skupiskach ludzkich. Gospodarstwa muszą zaproponować warunki, w których rodziny nie będą się nadmiernie często stykały z innymi osobami, więc wiele z nich zrezygnowało ze wspólnych dla wszystkich odwiedzających ognisk czy wspólnych posiłków. Główną atrakcją stała się, jak przyznaje prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, przestrzeń prywatna.

I trudno powiedzieć, czy w kolejnych latach, gdy sytuacja się unormuje, goście będą chcieli wracać do powierzchni wspólnych czy też nadal będą dążyć do tego, by się maksymalnie od pozostałych ludzi odseparować.