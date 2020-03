W niewielkim Mieroszowie za śmieci płacą niemal 30 zł. "Ktoś tu gra nieczysto"

Stawka za wywóz śmieci w 4-tysięcznym Mieroszowie wzrosła w tym roku z 13 do aż 28 zł. - Nikt nam nawet nie wyjaśnił, skąd to się wzięło - mówi nasz czytelnik. Mieszkańcy gminy zazdroszczą sąsiadom, ale przede wszystkim - Czechom. Po drugiej stronie granicy płaci się trzy razy mniej.

- Dziwne jest też to, że sąsiednią gminę, czyli Kamienną Górę, obsługuje ta sama firma, czyli Sanikom z Lubawki. I tam płacą 20 zł za osobę. Dlaczego my płacimy 8 zł więcej? Nie potrafię tego wytłumaczyć. Od Kamiennej Góry do Lubawki jest mniej więcej tyle samo, co od Mieroszowa. Więc nie można tego wytłumaczyć na przykład kosztami transportu.