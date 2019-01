W Poznaniu będzie zakaz odwożenia dzieci do szkoły? Prezydentowi podoba się pomysł

Po Krakowie i Łodzi Poznań to kolejne miasto, które jest zainteresowane wprowadzeniem zakazu odwożenia dzieci do szkół samochodami – podaje portal gazeta.pl.

Inni piszą: "głupota", "nie zabronisz mi tego" ,"kolejny zakaz, super". Pojawiła się propozycja by taki zakaz owszem wprowadzić, ale dla urzędników. "A może wprowadzić ten zakaz dla urzędników miejskich i państwowych, żeby świecili przykładem?" – cytuje gazeta.pl. Drugi dodaje: "z Prezydentem włącznie, co Pan na to?".

Pomysł zakazu odwożenia dzieci do szkoły pojawił się w Wiedniu w 2018 r. Miał przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Chodziło o to, by pomiędzy 7.45 a 8.15 rano ruch na ulicy, przy której stoi szkoła, był zamknięty dla samochodów. Nikt nie mógł tam w tym czasie wjechać, łącznie z okolicznymi mieszkańcami. Przebieg akcji był monitorowany. Zarówno urzędnicy jak i rodzice są zadowoleni z jej efektów.