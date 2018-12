W sortowni poczty stworzono oddział celny. Efekt: zatrzymano już 250 paczek z Chin

Zatrzymano już 250 paczek z Chin, do adresatów setki z nich wysłano wezwania do zapłaty podatku lub cła. To efekt stworzenia specjalnego oddziału celnego w lubelskiej sortowni Poczty Polskiej.

Paczkom z Chin przygląda się 22 specjalnie wyszkolonych celników (SPL/East News)

Oddział ceny to wspólne przedsięwzięcie Krajowej Administracji Skarbowej oraz Poczty Polskiej, które na celu dokładną kontrolę przesyłek z Chin. Punkt celny powstał w sortowni w na lubelskim Felinie na początku roku. Ale już teraz widać efekty.

- Zatrzymano już 250 paczek z Chin - informuje lokalny serwis Lublin112

- Pomimo dużej liczby przesyłek z Chin, praktycznie nikt z zamawiających chińskie towary, nie zawraca sobie głowy tymi przepisami - czytamy w serwisie. Dlatego Ministerstwo Finansów postanowiło zacząć działać - i skrupulatniej przyglądać się paczkom z Azji.

W lubelskiej sortowni Poczty Polskiej zainstalowano m.in specjalny skaner do prześwietlania przesyłek. Dzięki niemu celnicy dokładnie sprawdzają przesyłki z Dalekiego Wschodu. Kontrola pozwala określić zawartość przesyłki, czy jest ona zgodna z deklaracją, a także błyskawicznie określić jej wartość. Kontrolą w Lublinie zajmuje się 22 specjalnie przeszkolonych celników.