W Tatrach pojawiły się specjalne detektory. Oto do czego służą

Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wprowadzono punkty kontrolne detektorów lawinowych, znane jako checkpointy . Te punkty są obowiązkowym elementem podróży dla zwiedzających Tatry, którzy korzystają z detektorów lawinowych. Pomagają one zwiększyć bezpieczeństwo turystów , podkreślając konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu, jak raki, czekany, kaski i komplety lawinowe ABC.

Tatry są znakomitym miejscem do zimowej turystyki górskiej, choć wymaga to dokładnego przygotowania oraz rozważnego planowania tras. Wędrówki w tych trudnych warunkach to wyzwanie, które wymaga od turystów doświadczenia w ocenie lokalnego zagrożenia lawinowego i umiejętności posługiwania się sprzętem zimowym - czytamy na stronie TPN.