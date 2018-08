W walce o majątek po rozwodzie przyznała się do darowizny sprzed lat. Aparat skarbowy nakazał zapłacić kobiecie podatek

Po 12 latach od otrzymania darowizny kobieta w końcu się do niej przyznała. Po takim czasie nie uniknie zapłacenia podatku.

Jej zdaniem wystarczy, że przyznała się do niej we wniosku w marcu i że w ciągu sześciu miesięcy zgłosi to do skarbówki. I już nie będzie musiała płacić podatku. Według obowiązującego prawa można bowiem dostać darowiznę od najbliższej rodziny i jeśli zgłosi się to najpóźniej w sześć miesięcy po jej otrzymaniu, jest się zwolnionym z podatku.