Wadliwe gokarty dla dzieci. Producent ostrzega: felgi mogą pęknąć

Kupiłeś dziecku gokart-zabawkę? Firma Kettler ostrzega, że felgi z tworzywa sztucznego mogą pęknąć i doprowadzić do obrażeń i apeluje do klientów, by sprawdzili, czy ich model nie jest wadliwy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nie możemy zupełnie wykluczyć, że w przypadku niektórych modeli Kettcar istnieje prawdopodobieństwo, że plastikowe obręcze mogą pęknąć – czytamy na stronie firmy Kettler. (Kettler)

Firma informuje, że do uszkodzenia sprzętu może dojść podczas pompowania opon lub na skutek zbyt dużych obciążeń. Producent gokartów podał również, że klienci powinny zachować ostrożność przy ich użytkowaniu.

„Nie możemy zupełnie wykluczyć, że w przypadku niektórych modeli Kettcar z oponami pneumatycznymi, istnieje prawdopodobieństwo, że plastikowe obręcze mogą pęknąć i rozłamać się na drobne kawałki” – czytamy na stronie firmy Kettler.

Producent dodaje, że odłamki mogą spowodować obrażenia u dzieci. Dlatego firma prosi klientów, by sprawdzili numer seryjny swojego gokarta, co pozwoli ustalić, czy zakupiony produkt jest wadliwy. Jeśli będzie taka konieczność, istnieje możliwość wymiany kół. Numer artykułu i numer seryjny znajdują się na tabliczce umieszczonej poniżej osi pojazdu – instruuje firma.

Kettler informuje, że numery seryjne z identyfikatorem B-2503 lub z wyższą numeracją – nie są wadliwe.