Wadliwe prezerwatywy. Prawnik radzi, co zrobić w razie ich pęknięcia

Partia prezerwatyw Durex nie przeszła testów wytrzymałościowych. Firma wycofuje je ze sklepów i obiecuje zwrot pieniędzy. Jednak konsekwencje ich pęknięcia mogą być poważniejsze.

Prezerwatywy linii Real Feel i Latex Free z datą ważności do 2020 i 2021 roku nie przeszły testów wytrzymałości i są wycofywane ze sklepów w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii – informowaliśmy o tym w finansach WP .

Co jednak w przypadku, kiedy prezerwatywa zawiedzie podczas stosunku? Konsekwencje mogą być przecież znacznie bardziej poważne.

- Najlepiej skontaktować się z podmiotem wskazanym w ww. notatce w celu uruchomienia procedury reklamacyjnej, a także warto jest zweryfikować odpowiednimi testami lub badaniami, czy mogło spowodować to zdarzenie nieplanowaną ciążę lub zarażenie się chorobą, przed którą miała zabezpieczać prezerwatywa – radzi mec. Grzegorz Mączyński, prawnik z kancelarii KOLS.

Jak wyjaśnia ekspert w dziedzinie prawa farmaceutycznego i medycznego, w przypadku zarażenia chorobą mógł - w skrajnych sytuacjach - powstać tzw. "incydent medyczny”. Jeśli to zdarzanie doprowadziło lub mogło doprowadzić do poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika wyrobu – powinno być ono zgłoszone do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.