Wakacje nad morzem. Maseczki widziałem tylko w hotelowej restauracji. Mało kto się już przejmuje mandatami

Jak wygląda przestrzeganie przepisów w praktyce? Spędzając urlop nad morzem, maseczek nie widziałem właściwie nigdzie - ani w sklepach, ani w hotelowych lobby, ani w kolejkach do nadmorskich atrakcji - na przykład do latarni czy salonów gier.

W różnych miejscach hotelu były co prawda tabliczki, które przypominały o obowiązku zakrywania nosa i twarzy. Mało kto się jednak tym przejmował. W praktyce wyglądało to tak, że osoby, które spotykały się obok siebie przy szwedzkim stole w maseczkach, jechały razem ze sobą też windą - ale już bez maseczki.

Obowiązek noszenia maseczek. A co z mandatami?

Teoretycznie niedostosowanie się do nakazów może sporo kosztować. Policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł lub skierować sprawę do sądu. Kara administracyjna może już wynieść od 5 tys. do nawet 20 tys. zł. Policjant może jednak tylko pouczyć, że trzeba zakrywać twarz i nos.