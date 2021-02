Walentynki 2021. Promocje w Apart i W. Kruk

Walentynki 2021. Biżuteria na prezent dla niej? Są promocje

Biżuteria to dobry pomysł na walentynkowy prezent dla niej. Z tej okazji firmy jubilerskie przygotowały specjalne promocje. "Jak powiesz kocham" - reklamuje swoją ofertę Apart. W niej przygotowano łańcuszki z miłosnymi zawieszkami, specjalne kolczyki czy pierścionki z symbolami nawiązującymi do Święta Zakochanych.