Walka rządu ze smogiem to fikcja? W Polsce nadal sprzedawany jest opał najgorszej jakości

Plan rządu na walkę ze smogiem nie wychodzi. Dochodzi do absurdów. Ministerstwo Energii dopuszcza do sprzedaży trujący muł, którego rząd chce się pozbyć ze składów, bo powoduje smog – czytamy w „Gazecie Wyborczej”.

Sejm przyjął ustawę o jakości paliw stałych, a następnie resort energii wprowadził rozporządzenie, które eliminuje z rynku węgiel najgorszej jakości i dopuszcza do użytku jedynie opał o wyśrubowanych parametrach. Wszystko po to, by skutecznie walczyć ze smogiem, który dusi Polskę – przypomina gazeta.