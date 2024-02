Waloryzacja emerytur. O ile wzrośnie emerytura? Mamy wyliczenia

- Wysokość waloryzacji jest przede wszystkim pochodną tzw. inflacji emeryckiej, czyli średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym oraz poziomu wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Ten ostatni, rok do roku 2023/2022 to wartość 1,1 proc., a tzw. inflacja emerycka to 11,9 proc. Przepisy są jasne. Z tych dwóch parametrów (100 proc. inflacji plus 20 proc. realnego wzrostu) robi się mix i dostajemy wskaźnik waloryzacji. Czyli 11,9 proc. + 0,22 proc. = 12,12 proc. - wskazuje ekspert Instytutu Emerytalnego.